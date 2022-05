Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve a reazione”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 14 maggio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, sabato 14 maggio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le possibili mosse della Juventus nel calciomercato estivo. Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, vuole puntare sull'usato sicuro per tornare a vincere subito. Ecco perché, in mezzo al campo, vuole uno tra Paul Pogba (lascerà il Manchester United a parametro zero) e Sergej Milinković-Savić (Lazio). Sulle fasce, invece, assalto ad Ángel Di María ed Ivan Perišić, entrambi in regime di svincolo rispettivamente da PSG e Inter.

Domani torna la volata Scudetto: in Milan-Atalanta, l'allenatore rossonero Stefano Pioli si affiderà ad Olivier Giroud e Rafael Leão per scardinare la retroguardia di Gian Piero Gasperini. Proprio a quest'ultimo, invece, l'Inter, impegnata a Cagliari, chiede un favore per poter tornare in testa alla classifica di Serie A. A Napoli, intanto, Luciano Spalletti dà spettacolo in conferenza stampa, spegnendo le voci di un suo addio.

A Venezia la Roma va in campo per un posto in Europa League, con José Mourinho che, caso strano, se la prende con arbitri e V.A.R.. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 14 maggio 2022

