Prima pagina Corriere dello Sport: “La volata di Leao”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 14 febbraio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la volata di Rafael Leão: il gol del portoghese in Milan-Sampdoria, arrivato con una cavalcata sulla fascia sinistra dopo l'assist del portiere Mike Maignan, basta, infatti, ai rossoneri di Stefano Pioli per issarsi in vetta alla classifica di Serie A davanti all'Inter (che ha però una partita in meno). Il Diavolo prosegue nel suo percorso: l'obiettivo è fare più punti dei 79 della precedente stagione.