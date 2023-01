Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli stellare”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 14 gennaio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 14 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra il Napoli stellare di Luciano Spalletti, che rifila un sonoro quanto pesante 5-1 alla Juventus nella sfida Scudetto dello stadio 'Diego Armando Maradona'. Impressionante prova di forza della capolista, che demolisce un avversario che veniva da 8 vittorie di fila e che non prendeva mai gol. Netto 5-1 degli azzurri con Victor Osimhen autore di una doppietta.