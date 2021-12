Prima pagina Corriere dello Sport: “L’Inter va più forte”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 13 dicembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria dell'Inter sul Cagliari nel posticipo della 17^ giornata di Serie A: il netto 4-0 di 'San Siro' consegna il primato in classifica alla squadra di Simone Inzaghi, ora davanti al Milan di un punto. Inciampa il Napoli, che perde 0-1 in casa contro l'Empoli, e si fa superare dall'Atalanta, vittoriosa 2-1 in rimonta sul terreno dell'Hellas Verona.