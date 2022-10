Prima pagina Corriere dello Sport: Napoli unico! L’Inter fa tremare il Barça

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 13 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, celebra la quarta vittoria in quattro partita del Napoli in Champions League. Gli azzurri demoliscono l'Ajax con un 4-2 davanti ai propri tifosi al 'Maradona'. L'Inter, invece, conquista un pareggio ma fa tremare il Barcellona. Adesso bastano tre punti contro il Viktoria Plzen per volare agli Ottavi di Finale.