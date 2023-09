Prima pagina Corriere dello Sport: “Siamo vivi”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 13 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando il successo dell'Italia di Luciano Spalletti contro l'Ucraina. Ieri sera, a 'San Siro', bella vittoria degli Azzurri: il 2-1 firmato dalla doppietta di Davide Frattesi nel primo tempo. Fischi per il portiere Gianluigi Donnarumma dal suo ex pubblico. Ora gli Europei 2024 per la Nazionale Italiana sono un po' più vicini.