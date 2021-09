Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Divin Codone”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 13 settembre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 13 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra Zlatan Ibrahimovic, autore del gol del raddoppio rossonero in Milan-Lazio 2-0. Alle soglie dei 40 anni, lo svedese va in rete pochissimi minuti dopo il suo ingresso in campo nella ripresa.