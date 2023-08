Prima pagina Corriere dello Sport: “Lukaku ecco i soldi”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 13 agosto 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 13 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il calciomercato della Juventus. Verice decisivo con il Chelsea per Lukaku. Sul taglio alto: Napoli hai in pugno Gabri Veiga. Scatto Roma torna Paredes e ora Zapata. L'Inter prende Carlos Augusto. Sul lato a destra mago Ronaldo in trionfo. Festa Cagliari beffa Palermo. Tonali leader gol e applausi. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.