Prima pagina Corriere dello Sport: “Lucio, firma qui”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 13 maggio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 13 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'incontro avvenuto ieri sera a cena tra Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli e Luciano Spalletti, tecnico che ha appena vinto lo Scudetto sulla panchina della compagine partenopea. Proposto un nuovo contratto, allungato di due anni, con garanzie tecniche ben precise, per l'allenatore Campione d'Italia.