Prima pagina Corriere dello Sport: “La plusvalanga”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 13 aprile 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 13 aprile 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della richiesta della Procura per l'inchiesta sulle plusvalenze gonfiate nel mondo del calcio italiano. Rischiano grosso Andrea Agnelli, Presidente della Juventus, poi Fabio Paratici, ex direttore sportivo bianconero, ed Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli. Per loro chiesti rispettivamente 12, 16 e 11 mesi di inibizione dalle rispettive cariche. Sentenza definitiva prevista entro Pasqua.

In alto, sotto la testata, si parla di calciomercato: assalto dell'Atlético Madrid a Lautaro Martínez, l'Inter vorrebbe 70-80 milioni di euro. Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, nel frattempo vola in Spagna, oltre che per ascoltare l'offerta dei 'Colchoneros', anche per chiedere al Real Madrid il centrocampista Dani Ceballos e l'attaccante Luka Jović.

Intervista esclusiva con Ciro Ferrara, che spiega come lo Scudetto verrà deciso dagli scontri contro le 'piccole' e chiosa, dunque, con la Champions League. Un gol di Karim Benzema, nei supplementari, porta il Real Madrid in semifinale. Fuori il Chelsea. Avanti anche il Villarreal che, a sorpresa, fa fuori il Bayern Monaco pareggiando 1-1 all'Allianz Arena. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 13 aprile 2022

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI