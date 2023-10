Prima pagina Corriere dello Sport: “Caos Napoli”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del caos scoppiato in casa Napoli. Il Presidente del club campano, Aurelio De Laurentiis, ha contattato Antonio Conte per convincerlo a rilevare la conduzione tecnica dei Campioni d'Italia in carica. No dell'ex Tottenham. ADL, dunque, 'costretto' a confermare in panchina Rudi Garcia, sebbene nelle ore prima - di fatto - lo avesse scaricato pubblicamente.