Prima pagina Corriere dello Sport – Agnelli: “Mi vergogno”

1 di 1

CORRIERE DELLO SPORT

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 12 ottobre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Andrea Agnelli, Presidente della Juventus, che ha apertamente detto di vergognarsi per il momento della sua squadra. Sconfitta anche dal Maccabi Haifa nell'ultimo turno di Champions League, la Juve vede allontanarsi in maniera quasi inesorabile la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale. Conferma, però, per il tecnico Massimiliano Allegri.

A 'San Siro', invece, Milan-Chelsea finisce 0-2: reti di Jorginho su calcio di rigore e di Pierre-Emerick Aubameyang, entrambe nel primo tempo. Il Diavolo ha giocato in 10 uomini per oltre 70' per l'espulsione di Fikayo Tomori in occasione del penalty concesso ai londinesi. Qualificazione dei rossoneri, ad ogni modo, ancora possibile.

Oggi il programma di Champions prevede Napoli-Ajax (ore 18:45) e Barcellona-Inter (ore 21:00). Alla squadra di Luciano Spalletti basta un punto per passare, quella di Simone Inzaghi non intende fare calcoli. Ufficiale, infine, l'ingaggio di Daniele De Rossi come nuovo allenatore della Spal in Serie B. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022