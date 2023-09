Prima pagina Corriere dello Sport: “Pogba, è doping”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 12 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Italia di Luciano Spalletti che questa sera, alle ore 20:45, riceverà l'Ucraina a 'San Siro' in una gara di qualificazione agli Europei 2024. Partita da vincere ad ogni costo per rimanere agganciati al treno della rassegna che si disputerà il prossimo anno in Germania. In attacco, giocheranno Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori con Ciro Immobile.