Prima pagina Corriere dello Sport: “Pressing su Lukaku”

mercoledì 12 luglio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea che piace all'Inter (per lui sarebbe il secondo ritorno in maglia nerazzurra), alla Juventus ed al PSG. I 'Blues', ora, mettono fretta alle squadre interessate a 'Big Rom'. Mauricio Pochettino, nuovo manager dei londinesi, ha dato infatti cinque giorni di tempo a Lukaku per trovarsi una squadra. E i bookmakers cominciano a puntare - a sorpresa - sui bianconeri.