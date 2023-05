Prima pagina Corriere dello Sport: “Vince solo Mou”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 12 maggio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, venerdì 12 maggio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Roma-Bayer Leverkusen, semifinale di andata di Europa League disputatasi ieri sera allo stadio 'Olimpico'. 1-0 per i giallorossi di José Mourinho, firmato da un gol nella ripresa di Edoardo Bove.

Si è trattato dell'unica vittoria italiana nelle partite di ieri, visto che Juventus-Siviglia, l'altra semifinale, è terminata 1-1 con la Juve che ha pareggiato al 97' con Federico Gatti e che Fiorentina-Basilea, semifinale di Conference League, ha visto i viola soccombere in casa (1-2).

Spazio, però, anche ai temi del campionato italiano: stasera, infatti, si disputerà Lazio-Lecce, anticipo della 35^ giornata di Serie A. Partita importante per entrambe due le formazioni: i capitolini per allungare in zona Champions; i salentini per tirarsi fuori dalla lotta salvezza.

Il Napoli, che sarà di scena domenica alle ore 15:00 in casa del Monza, invece, sarà da solo: trasferta vietata per i tifosi della squadra appena laureatasi Campione d'Italia. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 12 maggio 2023