Prima pagina Corriere dello Sport: “C’è solo il Napoli”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 12 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, tesse le lodi del Napoli di Luciano Spalletti , che batte 2-0 l' Atalanta al 'Maradona' con la prodezza di Khvicha Kvaratskhelia e il colpo di testa di Amir Rrahmani nella ripresa. Ennesima vittoria degli Azzurri, sempre più proiettati verso lo Scudetto e ora nuovamente a +18 sull' Inter .

La Lazio frena pareggiando 0-0 sul campo del Bologna e manca, così, l'assalto al secondo posto nella classifica di Serie A. In alto, sotto la testata, si parla della Juventus. Brutte notizie per i bianconeri, impegnati questa sera, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium contro la Sampdoria: la carta Covisoc, quella carta definita segreta e che è stata consegnata alle difese nel processo plusvalenze, di fatto, non arriva in soccorso del club di Corso Galileo Ferraris.