Prima pagina Corriere dello Sport: ' La grande ressa'

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 12 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con la Serie A. La grande ressa. Dietro la capolista una volata bellissima: domani tocca all'Inter. Corsa Champions, pari Roma, Gasp gela la Lazio 4 squadre in 2 punti. Carica Spalletti: Stupito dal Napoli. Juve, rischio Viola. Cremonese al Maradona: gli azzurri cercano la nona vittoria di fila in casa. La Fiorentina a Torino sogna il sorpasso. Ancelotti porta una casa un altro Mondiale per club. Real 5-3 all'Al Hilal nella finale di Rabat. Carletto conquista il 25esimo trofeo di una carriere straordinaria. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).