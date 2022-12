Prima pagina Corriere dello Sport: “La prima volta del Marocco”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 11 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dedica la prima pagina completamente ai quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar. La prima volta: il Marocco chiude l'era Ronaldo. Prima nazionale africana in semifinale a un Mondiale. Magia di Giroud, l'errore di Kane: la Francia elimina gli inglesi per 2-1. In basso a sinistra, poi il resoconto della partita con il gol decisivo di En-Nesyri. Feste anche a Milano, dove c'è stato un accoltellato. Cristiano Ronaldo esce tra le lacrime e si chiude un'era, con CR7 che, probabilmente, abbandona il Portogallo e la Nazionale. (clicca per ingrandire).