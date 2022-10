Prima pagina Corriere dello Sport: “Max senza appello”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 11 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Maccabi Haifa-Juventus, partita della 4^ giornata del Girone H della Champions League 2022-2023. Gara senza appello per i bianconeri di Massimiliano Allegri. Soltanto una vittoria, infatti, terrebbe la 'Vecchia Signora' in corsa per il passaggio del turno nel gruppo con PSG e Benfica. Un'eventuale esclusione costerebbe, alla società di Corso Galileo Ferraris, ben 30 milioni di euro.