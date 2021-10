Prima pagina Corriere dello Sport: “Italia, riscatto mondiale”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 11 ottobre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 11 ottobre 2021

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il riscatto degli 'Azzurri' di Roberto Mancini. La finale per il terzo e quarto posto in Nations League, quella tra Italia e Belgio, finisce infatti 2-1 per la nostra Nazionale, a segno con Nicolò Barella e Domenico Berardi. Battendo la Svizzera a novembre, l'Italia farebbe un grosso passo verso i Mondiali di Qatar 2022.