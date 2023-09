Prima pagina Corriere dello Sport: “Zenga: ‘Donnarumma, ti assolvo'”

L'Uomo Ragno assolve Gianluigi Donnarumma , estremo difensore del PSG , per l'errore commesso in Macedonia del Nord-Italia 1-1 , dove ha incassato un gol sul suo palo che complica la qualificazione degli Azzurri agli Europei 2024 .

Per Zenga, d'altronde, il nuovo Commissario Tecnico Luciano Spalletti non può cambiare la squadra nel giro di qualche partita. Intanto, in vista dell'importantissimo Italia-Ucraina di domani sera, out anche Matteo Politano: al suo posto convocato Riccardo Orsolini.