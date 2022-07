Prima pagina Corriere dello Sport: “Dybala, è Inter-Roma”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 11 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Paulo Dybala, attaccante argentino attualmente svincolato dopo sette stagioni alla Juventus. Per lui è in atto un duello tra Inter e Roma, con il Napoli nell'ombra. La 'Joya' ha qualche pista anche all'estero, in particolare Arsenal e Manchester United in Premier League, poi Barcellona ed Atlético Madrid nella Liga.