Prima pagina Corriere dello Sport: “Così no”

Si parla, poi, delle ricchissime offerte dall' Arabia per i tecnici José Mourinho ( Roma ) e Massimiliano Allegri ( Juventus ): entrambi sono intenzionati a rifiutare. A Napoli , invece, il Presidente Aurelio De Laurentiis sembra voler pagare la clausola di un milione di euro per liberare Paulo Sousa dal contratto con la Salernitana e farne il successore di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra.

Spazio, quindi, all'Italia Under 20, che questa sera, alle ore 23:00, si gioca la finale dei Mondiali di categoria contro l'Uruguay ed a Bari-Cagliari, finale di ritorno dei playoff di Serie B. Si parte dall'1-1 dell'andata: ai pugliesi basta un pareggio per tornare in Serie A.