Prima pagina Corriere dello Sport: la Roma chiama Mertens

Il 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando del possibile tentativo della Roma per Dries Mertens. Il rinnovo del belga con il Napoli è sempre più lontano e, per questo motivo, Josè Mourinho sta provando ad inserirsi. Sarà una settimana di mercato caldissima: Paul Pogba può davvero tornare alla Juventus (ma occhio all'inserimento del Psg) mentre l'Inter ci prova per Romelu Lukaku.