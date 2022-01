Prima pagina Corriere dello Sport: “Chiesa, shock Mondiale”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 11 gennaio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dello 'shock Mondiale' per l'infortunio di Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus, infatti, ha rimediato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: 6-8 mesi di stop, si rivedrà in campo soltanto nella prossima stagione. Oltre a saltare il girone di ritorno con i bianconeri, poi, Chiesa non prenderà parte ai playoff per i Mondiali di Qatar 2022 con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Una grande perdita anche per gli Azzurri.