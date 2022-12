Prima pagina Corriere dello Sport: “Ride un solo re”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 10 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei Mondiali 2022 in Qatar. Ride solo un re, ovvero Messi, che passa alle semifinali con l'Argentina. Fuori invece il Brasile e Neymar . Il tutto tramite la splendida e a volte crudele, cornice dei calci di rigore.

In basso a sinistra ampio spazio al caso Trentalange, che avrebbe coperto l'ex procuratore, finito in carcere per traffico di droga. A destra i nuovi nomi per il DS della Juventus: Berta, Massara, Tare, Giuntoli e Manna(clicca per ingrandire).