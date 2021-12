Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli, che scatto”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 10 dicembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 10 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Luciano Spalletti che, battendo 3-2 in casa il Leicester , si qualifica ai playoff dei sedicesimi di finale di Europa League . Stesso destino tocca alla Lazio di Maurizio Sarri , che non va oltre lo 0-0 all'Olimpico contro il Galatasaray .

In Conference League, invece, la Roma di José Mourinho passa 3-2 sul campo del CSKA Sofia e, complice il pareggio del Bodø/Glimt in Ucraina contro lo Zorya, si qualifica come prima del suo girone. Saluta, male, la Champions League l'Atalanta, che perde in casa 2-3 contro il Villarreal nel recupero e, pertanto, retrocede agli spareggi di Europa League. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).