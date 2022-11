Prima pagina Corriere dello Sport: “Sembra l’Inter”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 10 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell' Inter di Simone Inzaghi . Ieri sera, a 'San Siro' contro il Bologna , goleada nerazzurra e ottimi segnali di ripresa da Milan Škriniar e compagni. Milanesi momentaneamente al terzo posto in classifica grazie ai gol di Edin Džeko , Federico Dimarco (doppietta), Lautaro Martínez , Hakan Çalhanoğlu e Robin Gosens .

La Roma di José Mourinho si ferma in casa del Sassuolo, portando via solo un pareggio per 1-1: torna al gol Tammy Abraham, ma il tecnico esplode nel post-partita contro Rick Karsdorp. Crolla l'Atalanta, battuta per 2-1 sul campo del Lecce. Mentre il Napoli di Luciano Spalletti, con 8 punti di vantaggio in classifica sulla seconda e ben 9 reti pescate dalla panchina, fa scuola in Europa, stasera ultimi due posticipi della 14^ giornata di Serie A.