Prima pagina Corriere dello Sport: “Solo il Napoli”

1 di 1

CORRIERE DELLO SPORT

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 10 ottobre 2022

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 10 ottobre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando il Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei, infatti, vincono 1-4 in casa della Cremonese e restano da soli al comando della classifica della Serie A con 23 punti dopo 9 giornate: +2 sull'Atalanta, +3 su Udinese e Milan. Gli azzurri hanno già segnato 35 gol stagionali, Champions League inclusa! I campani, allo 'Zini', hanno dilagato con le reti di tre panchinari: il 'Cholito' Giovanni Simeone, Hirving Lozano e Mathías Olivera.

Allo stadio 'Olimpico', invece, vittoria sofferta (2-1) della Roma di José Mourinho contro un Lecce in dieci uomini per gran parte della gara. Decisivo un calcio di rigore segnato da Paulo Dybala: nell'occasione, la 'Joya' si infortuna e rischia di tornare in campo soltanto nella seconda parte di stagione, nel 2023.

Domani c'è Maccabi Haifa-Juventus di Champions e per Massimiliano Allegri siamo già alla resa dei conti. In chiusura, i sorteggi dei gironi di qualificazione ad Euro 2024: l'Italia di Roberto Mancini ha ritrovato l'Inghilterra. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 10 ottobre 2022