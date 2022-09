Prima pagina Corriere dello Sport: “ScaldaNapoli”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 1o settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della 6^ giornata di Serie A, che si aprirà con Napoli-Spezia. Gli azzurri vogliono sfatare il tabù ligure per non perdere l'entusiasmo nato dopo la super vittoria contro il Liverpool in Champions League. In primo piano, inoltre, il rinvio della 7^ giornata di Premier League a causa della scomparsa della Regina Elisabetta II.