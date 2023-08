Prima pagina Corriere dello Sport: “Ce n’è per tutti”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 10 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della Juventus di Massimiliano Allegri. Ieri pomeriggio, in amichevole all'Allianz Stadium, 8-0 dei bianconeri contro la Juve Next Gen. Doppietta per Dušan Vlahović, addirittura tripletta per Kaio Jorge.