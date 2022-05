Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi contro tutti”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 10 maggio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 10 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, poiché i nerazzurri, in questi giorni, decideranno in pratica il loro futuro ma non soltanto. Domani sera finale di Coppa Italia contro la Juventus; quindi, domenica, si potrebbe capire su quale sponda dei Navigli finirà lo Scudetto. Ma Inzaghi, essendo impegnato con i suoi ragazzi in Cagliari-Inter, sarà anche arbitro della lotta salvezza.