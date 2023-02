Prima pagina Corriere dello Sport: “Soccorso Ibra”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Zlatan Ibrahimović . L'attaccante del Milan , infatti, torna a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di campionato di questa sera a 'San Siro' contro il Torino : manca da ben otto mesi e mezzo.

Il Diavolo non può più permettersi di perdere dopo un mese orribile tra Serie A , Coppa Italia e Supercoppa Italiana : il ritorno dello svedese - anche emotivamente - può rappresentare la giusta chiave di volta. Nuova formula per la SuperLega : i fondatori ci riprovano, cambiando, però, le regole e facendola assomigliare più ad una versione della nuova Champions League non dipendente dalla UEFA .

Mentre il Napoli si prepara a diventare ricchissimo (sono in arrivo 70 milioni di euro per la probabile vittoria dello Scudetto e dalla partecipazione alla Champions), in casa Roma non si terrà la canonica conferenza stampa di José Mourinho. Il tecnico portoghese resterà in silenzio alla vigilia della trasferta in casa del Lecce. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).