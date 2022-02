Prima pagina Corriere dello Sport: “Derby, altro Giroud”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 10 febbraio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 10 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Milan-Lazio , partita dei quarti di finale di Coppa Italia , terminata con un netto 4-0 per i rossoneri di Stefano Pioli . Rete iniziale di Rafael Leão , poi doppietta di Olivier Giroud , infine acuto di Franck Kessié . Il Diavolo, ora, nella doppia semifinale del trofeo nazionale, incontrerà l' Inter per un doppio derby che si preannuncia infuocato.

In alto, sotto la testata, il retroscena su Inter-Roma di martedì sera e sull'invettiva di José Mourinho contro i giallorossi nello spogliatoio del 'Meazza'. Stasera altre due gare di Coppa Italia, a chiudere il programma dei quarti. In Atalanta-Fiorentina, è sfida 'anti-crisi' tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella di Vincenzo Italiano. In Juventus-Sassuolo, spazio a Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado e Kaio Jorge (ma a gara in corso). Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).