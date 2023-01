Prima pagina Corriere dello Sport: “Spalletti e Allegri si beccano”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 10 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, inizia già a giocare Napoli-Juventus , il big match del 18° turno di Serie A in programma venerdì sera allo stadio 'Diego Armando Maradona'. I tecnici delle due squadre, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri , infatti, hanno già iniziato a punzecchiarsi a distanza.

Aperta un'inchiesta per gli scontri sull'A1 tra ultras di Napoli e Roma, avvenuti nella giornata di domenica, mentre ieri sera la Cremonese (sconfitta 0-2 sul campo dell'Hellas Verona) è scesa in campo con una maglia speciale per ricordare Gianluca Vialli recentemente scomparso. Gareth Bale ha annunciato il suo ritiro dal calcio a 33 anni mentre, in casa Inter, è allarme infortuni.