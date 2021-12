Prima pagina Corriere dello Sport: “Allegri, è Natale!”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 9 dicembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 9 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i 'regali di Natale' per Massimiliano Allegri e la Juventus. Striminzito 1-0 dei bianconeri al Malmö (gol di Moise Kean) nell'ultima partita del Gruppo H di Champions League. Ma tanto basta per giungere primi nel girone, visto che il Chelsea non va oltre il pareggio (3-3) sul campo dello Zenit.