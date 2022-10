Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve impotente”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 9 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando la prestazione della Juventus a 'San Siro'. La 'Vecchia Signora' definita come 'impotente' dinanzi il Milan di Stefano Pioli , vittorioso per 2-0 nella grande classica del calcio italiano in virtù delle reti realizzate da Fikayo Tomori e da Brahim Díaz . La squadra di Massimiliano Allegri dominata e battuta dal Diavolo.

Bene invece l'Inter, che passa per 1-2 sul campo del Sassuolo: gol numero 100 e 101 in Serie A per Edin Džeko. Spazio, poi, al Napoli di Luciano Spalletti, che proverà ad allungare il passo in testa alla classifica nel caso in cui vinca in casa della Cremonese. Gli azzurri potrebbero anche approfittare dello scontro diretto al vertice tra l'Udinese di Andrea Sottil e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.