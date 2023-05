Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, torna la stangata”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 9 maggio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, martedì 9 maggio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha pubblicato le motivazioni per il processo plusvalenze, confermando la condotta sleale del club bianconero. In arrivo, dunque, la stangata per la squadra di Massimiliano Allegri.

Sarà una penalizzazione ridotta rispetto al -15 inizialmente inflitto e poi restituito; si parla, ora, di una decurtazione di 9 punti. Che metterà comunque in serio pericolo la qualificazione della Juve in Champions League. Il club vorrebbe che la pena diventasse afflittiva nella stagione 2023-2024.

Dibattito, poi, sul quotidiano romano, sul consegnare o meno a Khvicha Kvaratskhelia la maglia numero 10 del Napoli che fu di Diego Armando Maradona. A Roma, invece, i tifosi giallorossi passano notti agitate: il PSG di Nasser Al-Khelaïfi vuole José Mourinho in panchina per la prossima stagione. È in corsa con Zinedine Zidane.

Aritmetica retrocessione in Serie B per la Sampdoria dopo il k.o. sul campo dell'Udinese, poi spazio all'EuroDerby. Domani sera, infatti, a 'San Siro' si disputerà Milan-Inter, una sfida che può salvare la stagione di Stefano Pioli e Simone Inzaghi, vista la deludente stagione in campionato di rossoneri e nerazzurri. Dubbio Rafael Leão nel Diavolo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 9 maggio 2023