Prima pagina Corriere dello Sport: “Tiago Pinto: ‘Roma più debole'”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 9 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Tiago Pinto , general manager della Roma . Secondo il dirigente portoghese la squadra di José Mourinho , con la cessione di Nicolò Zaniolo , si è indebolita. Qualora i giallorossi fossero riusciti a cedere Zaniolo al Bournemouth entro la finestra di calciomercato di gennaio, avrebbero preso o Hakim Ziyech o (più probabilmente) Hamed Junior Traorè , poi finito proprio alle 'Cherries'.

Il Napoli capolista non mette in vendita i suoi gioielli: il Presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, ha dichiarato incedibili sia Victor Osimhen sia Khvicha Kvaratskhelia. Uno dei PM dell'inchiesta 'Prisma', Ciro Santoriello, colto da alcuni video sottolineare il proprio odio per la Juventus, fa un passo indietro e non sarà in aula nel corso del processo.