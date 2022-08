Prima pagina Corriere dello Sport: “Roma da paura”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 8 agosto 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 8 agosto 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Roma di José Mourinho. Davanti a 65mila tifosi, infatti, i giallorossi hanno vinto per 5-0 l'ultima amichevole precampionato contro lo Shakhtar Donetsk, in occasione della presentazione della squadra allo stadio 'Olimpico' in vista della stagione che sta per cominciare. Cresce Paulo Dybala, ha debuttato anche Georginio Wijnaldum.

Male, molto male, invece la Juventus, superata per 0-4 alla 'Continassa' dall'Atlético Madrid con tripletta di Álvaro Morata, ex della partita. Non ha preso parte alla sfida Moise Kean, arrivato in ritardo e punito dal tecnico Massimiliano Allegri.

Il Napoli vuole fare il colpo di mercato prendendo Giacomo Raspadori dal Sassuolo: offerti 28 milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas, valutato 12. I neroverdi, però, vogliono solo contanti. Il giocatore è in pressing: vuole giocare la Champions League con i campani.

Infine, spazio alla Premier League: tre punti firmati da Erling Haaland per il Manchester City, sconfitta interna per il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 8 agosto 2022