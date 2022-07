Prima pagina Corriere dello Sport: Koulibaly, no alla Juve e al rinnovo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 8 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando dell'interesse della Juventus per Kalidou Koulibaly. Il senegalese non vuole i bianconeri ma, allo stesso tempo, non accetta l'offerta di rinnovo da parte del Napoli. Intanto Jose Mourinho aumenta il pressing per avere Paulo Dybala a Roma. È partita la missione scudetto della Juventus: ieri sera è sbarcato a Torino Angel Di Maria.