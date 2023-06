Prima pagina Corriere dello Sport: “Superlegati”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 8 giugno 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 8 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus che, attraverso le parole dell'amministratore delegato Maurizio Scanavino, ha confermato ancora in panchina Massimiliano Allegri e negato l'arrivo di Cristiano Giuntoli dal Napoli con il ruolo di direttore sportivo. Il mercato bianconero, nell'estate 2023, lo gestirà Giovanni Manna.