Prima pagina Corriere dello Sport: “Italia, ritorno al futuro”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della possibilità che Romelu Lukaku torni all'Inter. Il Chelsea, per lasciarlo vestire nuovamente la maglia nerazzurra, chiede però 25 milioni di euro per il prestito. L'Inter stringe anche per Kristjan Asllani dell'Empoli: la chiave, in questa operazione, è Martín Satriano, attaccante argentino di ritorno dal prestito ai francesi del Brest.