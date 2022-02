Prima pagina Corriere dello Sport: “Moratti: ‘Mou vincerà anche a Roma’”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 8 febbraio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 8 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Il Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Massimo Moratti. Stasera, infatti, c'è Inter-Roma, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e José Mourinho, tecnico giallorosso, torna per la prima volta a 'San Siro' da avversario dell'Inter. Moratti tiferà ovviamente per i nerazzurri, ma è convinto che Mou potrà vincere presto anche nella Capitale.