Prima pagina Corriere dello Sport: “La matanza”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 7 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'impresa del Marocco ai Mondiali in Qatar: eliminata (ai calci di rigore) la Spagna di Luis Enrique. Il Portogallo, invece, spedisce in panchina Cristiano Ronaldo ma non sembra risentirne: netto 6-1 rifilato alla Svizzera con tripletta del sostituto di CR7, Gonçalo Ramos.