Prima pagina Corriere dello Sport: “Confirenze”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 7 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della finale di Conference League, in programma a Praga, alle ore 21:00, tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il West Ham di David Moyes. I viola proveranno a tenere il trofeo in Italia (l'anno scorso vinse la Roma) ed a tornare a vincere, dunque, una competizione europea dopo ben 62 anni.