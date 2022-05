Prima pagina Corriere dello Sport: “Toro da rimonta”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 7 maggio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 7 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando Lautaro Martínez , protagonista assoluto di Inter-Empoli 4-2 . I nerazzurri vanno sotto 0-2, poi rimontano contro i toscani ispirati proprio dalla doppietta del 'Toro' argentino. Un'autorete di Simone Romagnoli ed un guizzo d i Alexis Sánchez nel finale completano la festa della squadra di Simone Inzaghi .

L'Inter, ora, è prima in classifica a 78 punti , con il Milan di Stefano Pioli ( 77 ), chiamato a rispondere domani sera, alle ore 20:45 , quando giocherà nel posticipo della 36^ giornata della Serie A 2021-2022 in casa dell' Hellas Verona di Igor Tudor . Crolla la Juventus nel finale della partita di 'Marassi' contro il Genoa : sconfitta per 2-1 , non basta ai bianconeri il gol di Paulo Dybala .

I liguri ribaltano la sfida nel finale e continuano a sperare ancora nella salvezza. Quindi, si parla di José Mourinho, allenatore della Roma, in grado di portare i giallorossi in finale di Conference League. Infine, spazio alla Serie B con i verdetti dell'ultima giornata della 'regular season': dopo due anni il Lecce torna nella massima serie. Promozione anche per la Cremonese, che torna però in Serie A dopo 26 stagioni. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).