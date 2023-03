Prima pagina Corriere dello Sport: “De Laurentiis: ‘Voglio tutto'”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 7 marzo 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, martedì 7 marzo 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, che vuole vincere tutto in questa stagione. Lo Scudetto è praticamente già in tasca, ma il patron azzurro vuole anche la Champions League.

Intanto Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha festeggiato per la vittoria dei giallorossi contro la Juventus, sua ex squadra: tifosi bianconeri inferociti, nonostante il messaggio della 'Joya' sul gruppo 'Telegram' per ricordare che avrà sempre rispetto nei loro confronti.

C'è spazio anche per Torino-Bologna, posticipo della 25^ giornata di Serie A, finito 1-0 per i granata grazie al gol di Yann Karamoh e per l'intervista a Fabio Capello, secondo cui in questa stagione le squadre italiane possono davvero portare a casa una coppa europea.

Magari la Conference League: oggi pomeriggio (ore 18:45) tocca alla Lazio di Maurizio Sarri affrontare l'AZ Alkmaar nell'andata degli ottavi di finale della competizione. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

