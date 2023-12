Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, sogno Anguissa”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 6 dicembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle possibili mosse della Juventus nella prossima sessione invernale di calciomercato. In particolare, del tentativo dei bianconeri per André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli.