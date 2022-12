Prima pagina Corriere dello Sport: “Maravilha!”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 6 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dello spettacolo mostrato in campo ieri sera dal Brasile di Tite, che ha demolito la Corea del Sud (4-1) conquistando l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar. Primo tempo strepitoso della 'Seleção', in gol con Vinícius Júnior, Neymar su rigore, Richarlison e Lucas Paquetá.